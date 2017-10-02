Самолет с первой партий российских МиГов прибыл в Сербию

БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. Самолет Ан-124 с разобранными истребителями МиГ-29, которые Россия передает Сербии в рамках военно-технической помощи, прибыл в понедельник в Белград. Прибытие борта Минобороны РФ проходит в закрытой для СМИ и общественности обстановке.

Приземление Ан-124 из подмосковных Луховиц подтверждают данные авиасервиса flightradar. Министерство обороны Сербии и руководство республики пока воздерживаются от комментариев.

Пресс-служба оборонного ведомства в Белграде сообщила РИА Новости, что официальная информация будет распространена позднее. Военный аэродром Батайница под Белградом закрыт для прохода журналистов, фоторепортеров и телеоператоров.

Ранее в понедельник президент страны Александр Вучич заявил, что поставка шести истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технической помощи Сербии может вызвать внешнее политическое давление на Белград, однако республика не прекратит усиливать свою обороноспособность, в том числе, в сфере ВВС и ПВО.

В понедельник источник в сфере ВТС сообщил РИА Новости, что Россия начинает реализацию договоренности о поставке шести истребителей МиГ-29 для ВВС, которая продлится до 6 октября. О начале поставок истребителей МиГ-29 из России в Сербию агентству сообщили и несколько информированных источников в Белграде.

По данным российского источника, а также по словам главы сербского Минобороны Александра Вулина, впервые самолеты планируется продемонстрировать 20 октября на параде в честь годовщины освобождения Белграда. Тогда же публике будут представлены и пилоты ВВС и ПВО Сербии, которые прошли дополнительное обучение в России.

В конце декабря 2016 года глава правительства Сербии (ныне президент) Александр Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи из наличия Вооруженных сил передаст Сербии шесть МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.