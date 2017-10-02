Лукашенко выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил американскому коллеге Дональду Трампу соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"В Белоруссии с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Шокирует беспощадность и бессмысленность совершенного преступления", — процитировали соболезнование в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, "от всех белорусов и себя лично Александр Лукашенко направил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания быстрого выздоровления пострадавшим".

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным местных властей, 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>