Израиль выразил соболезнования США в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Израиль скорбит по погибшим в Лас-Вегасе и желает скорейшего выздоровления раненым, сказано в заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Жертвами стрельбы, которую устроил в американском городе пожилой местный житель, стали, по последним данным, 58 человек, более 500 получили ранения.

"В этот страшный день израильский народ стоит плечом к плечу с американским народом. Наши сердца с семьями жертв, и мы желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в заявлении.

Письмо с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу также направил президент Израиля Реувен Ривлин.

"Мы вместе с вами оплакиваем погибших и раненых в этой бессмысленной атаке на людей, которые собрались просто для того, чтобы послушать музыку", — цитирует послание канцелярия главы еврейского государства.

Крупнейший по числу жертв случай стрельбы в США произошел в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который собрал в Лас-Вегасе десятки тысяч зрителей. Как сообщает полиция, огонь с 32 этажа гостиницы вел 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.

Местные СМИ пишут, что израильтяне в списках погибших и раненых не числятся, однако МИД разыскивает семерых соотечественников, которые могли находиться в Лас-Вегасе и после трагедии еще не выходили на связь.