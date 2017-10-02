Ситуация у российского генконсульства в Сан-Франциско. Прямая трансляция

В Госдепартаменте заявили, что в закрытом по требованию американской стороны консульстве России в Сан-Франциско был проведен "обход", после того как его покинули последние российские дипломаты.

США закрыли консульство России 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября. Российский МИД в понедельник заявил об очередном незаконном проникновении на территорию закрытого консульства и обвинил США в нарушении международного права.

В начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.