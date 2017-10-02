МВД Франции проверит, как убийца из Марселя оказался на свободе

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон распорядился провести проверку обстоятельств, при которых мужчина, совершивший в воскресенье двойное убийство на вокзале в Марселе, накануне был отпущен из-под стражи после задержания за кражу.

В воскресенье неизвестный с ножом, выкрикивая "Аллах акбар", напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две молодые женщины, получившие множество ударов ножом.

"Глава МВД Франции Жерар Коллон сегодня утром обратился в IGA (аналог Службы собственной безопасности — ред.) с тем, чтобы она установила обстоятельства, при которых исполнитель двойного убийства, которое произошло вчера в Марселе, был отпущен на свободу в субботу, 30 сентября, после задержания и помещения под стражу за кражу 29 сентября в Лионе", — говорится в заявлении МВД.

Как сообщил в понедельник прокурор Франции Франсуа Моленс, мужчину, напавшего на людей, 29 сентября задерживали в Лионе за кражу, а уже на следующий день он был отпущен на свободу.

Согласно коммюнике МВД, цель проверки — "пролить свет на действия государственных служб и, если необходимо, извлечь уроки".

Ожидается, что в ходе проверки будут изучаться документы, связанные с делом мужчины, а также будут проводиться опросы причастных сотрудников.

На проведение проверки Коллон отвел неделю.