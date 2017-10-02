Мэй выразила соболезнования Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, говорится в сообщении Белого дома в понедельник.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, которая выразила соболезнования в связи с массовой стрельбой в Лас-Вегасе в воскресенье ночью", — отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 400 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>