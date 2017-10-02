В Праге таксисты заблокировали улицы в знак протеста против Uber

ПРАГА, 2 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Около 1,2 тысячи таксистов Праги в понедельник приняли участие в протесте против деятельности компании Uber: одни медленной ездой блокировали подъезд к международному аэропорту имени Вацлава Гавела, а другие — центр города, сообщил журналистам представитель Объединения чешских таксистов (ОЧТ) Давид Беднарж.

Руководство ОЧТ уже длительное время требует от властей принять меры против деятельности службы Uber, представители которой, по мнению таксистов, работают без регистрации своего транспортного средства в качестве такси, без лицензии таксиста, а также без таксометров, что дает им преимущество перед профессиональными работниками этой сферы. В настоящее время в Праге зарегистрировано около 5 тысяч таксистов, на Uber работают около 2 тысяч водителей.

"Наш протест неограничен по времени. О том, каким способом и где он будет продолжен, мы сообщим дополнительно. Одновременно будут проходить переговоры с властями города", — сказал Беднарж, добавив, что пражских таксистов в понедельник поддержали маршем протеста их коллеги в Брно, где деятельность службы Uber решением местного суда уже запрещена.

В понедельник с представителями ОЧТ встретилась приматор (глава) Праги Адриана Крначова, однако никаких договоренностей стороны не достигли. В конце этой недели возникшую ситуацию будет обсуждать специальная рабочая группа при правительстве республики.

В свою очередь представитель минтранспорта Томаш Нержолд заявил, что в его ведомстве готовятся поправки к законодательству, которые поставят на один уровень работу классических такси и служб доставки клиентов, использующих современные технологии.

Uber Technologies Inc. — международная компания в Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным СМИ, сервис через приложение доступен более чем в 600 городах мира.