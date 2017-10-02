В Праге таксисты заблокировали улицы в знак протеста против Uber

ПРАГА, 2 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Около 1,2 тысячи таксистов Праги в понедельник приняли участие в протесте против деятельности компании Uber: одни медленной ездой блокировали подъезд к международному аэропорту имени Вацлава Гавела, а другие — центр города, сообщил журналистам представитель Объединения чешских таксистов (ОЧТ) Давид Беднарж.
"Наш протест неограничен по времени. О том, каким способом и где он будет продолжен, мы сообщим дополнительно. Одновременно будут проходить переговоры с властями города", — сказал Беднарж, добавив, что пражских таксистов в понедельник поддержали маршем протеста их коллеги в Брно, где деятельность службы Uber решением местного суда уже запрещена.
В свою очередь представитель минтранспорта Томаш Нержолд заявил, что в его ведомстве готовятся поправки к законодательству, которые поставят на один уровень работу классических такси и служб доставки клиентов, использующих современные технологии.
Uber Technologies Inc. — международная компания в Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным СМИ, сервис через приложение доступен более чем в 600 городах мира.