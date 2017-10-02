Полиция Лас-Вегаса рассказала о местонахождении спутницы стрелка

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Подруга стрелявшего в Лас-Вегасе мужчины находится за пределами США, она по-прежнему представляет интерес для следствия и будет допрошена по возвращении, сообщил на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

"Первоначально мы полагали, что он действовал вместе с женщиной, но мы определили, что она находится за пределами США, он принес оружие (в гостиницу) сам", — сказал шериф, пресс-конференцию транслируют в прямом эфире местные телеканалы.

Вместе с тем, по его словам, полиция "по-прежнему считает ее лицом, представляющим интерес для следствия". "Мы контактируем с ней и планируем заняться ею по ее возвращении", — сказал Ломбардо.

Ранее сообщалось, что полиция подозревает, что мужчина мог действовать вместе с подругой Мэри Лу Дэнли, она была объявлена в розыск, но затем появились сообщения, что она не была его сообщницей.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 400 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.