Путин выразил Трампу соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе, сообщила в понедельник пресс-служба президента РФ.

"Преступление, унесшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью", — говорится в телеграмме российского лидера.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным местных властей, 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.