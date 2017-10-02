Дания направит в Афганистан 55 военных в рамках образовательной миссии НАТО

СТОКГОЛЬМ, 2 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Дании приняло решение отправить в начале следующего года в Афганистан 55 военнослужащих в рамках миссии НАТО по обучению и оказанию помощи афганским правительственным силам, об этом говорится в сообщении для прессы МИД Дании.

"Правительство сегодня получило поддержку (парламента) фолькетинга об отправке дополнительных 55 солдат в Афганистан в рамках миссии НАТО Resolut Support Mission", — говорится в сообщении для прессы. Военнослужащие будут отправлены в Кабул в начале 2018 года и продолжат таким образом участвовать в обучении афганских сил безопасности. Необходимость в продолжении такой работы датский МИД пояснил "хрупкой ситуацией в области безопасности в Афганистане".

"Если афганское правительство потеряет контроль, то Афганистан снова станет убежищем для террористических организаций и одновременно возникает риск новой волны беженцев в Европу и Данию", — сказал глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, слова которого приводятся в сообщении для прессы.

Глава минобороны страны Клаус Юрт Фредериксен, также комментируя принятое решение правительства, заметил, что "трагическое событие с нападением террористов-смертников на датскую колонну в минувшее воскресенье подчеркивает необходимость поддерживать афганцев в их работе по созданию мира и безопасности в Афганистане".

Нападение произошло в Кабуле, и никто из датских военнослужащих не пострадал.

В общей сложности участие в миссии НАТО в Афганистане принимают около 100 датских военнослужащих.