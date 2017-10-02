Дания направит в Афганистан 55 военных в рамках образовательной миссии НАТО

СТОКГОЛЬМ, 2 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Дании приняло решение отправить в начале следующего года в Афганистан 55 военнослужащих в рамках миссии НАТО по обучению и оказанию помощи афганским правительственным силам, об этом говорится в сообщении для прессы МИД Дании.
"Правительство сегодня получило поддержку (парламента) фолькетинга об отправке дополнительных 55 солдат в Афганистан в рамках миссии НАТО Resolut Support Mission", — говорится в сообщении для прессы. Военнослужащие будут отправлены в Кабул в начале 2018 года и продолжат таким образом участвовать в обучении афганских сил безопасности. Необходимость в продолжении такой работы датский МИД пояснил "хрупкой ситуацией в области безопасности в Афганистане".
"Если афганское правительство потеряет контроль, то Афганистан снова станет убежищем для террористических организаций и одновременно возникает риск новой волны беженцев в Европу и Данию", — сказал глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, слова которого приводятся в сообщении для прессы.
Нападение произошло в Кабуле, и никто из датских военнослужащих не пострадал.
В общей сложности участие в миссии НАТО в Афганистане принимают около 100 датских военнослужащих.