В Польше врачи объявили голодовку, протестуя против низких зарплат

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Около 20 польских врачей начали в понедельник голодовку в знак протеста против низких зарплат и недофинансирования отрасли.

Как передает корреспондент РИА Новости, около 20 врачей-резидентов (интернов) объявили голодовку прямо в здании одной из клиник на улице Жвирки и Вигуры.

По словам представителей профсоюзов, участники голодовки в первую очередь протестуют против недофинансирования медицинской отрасли.

Также одним из требований является рост заработной платы.

Один из лидеров профсоюза Домиан Патецкий пояснил, что основным требованием является повышение расходов на здравоохранение до 6,5% ВВП в течение ближайших лет.

"Без этого не будут уменьшены очереди в системе здравоохранения и не будет гарантирована безопасность пациентов. Наша система требует перемен и дополнительного финансирования", — сказал он.

Недавно медики встречались с руководством министерства здравоохранения. По их словам, они остались недовольны предлагаемыми мерами по увеличению финансирования медицины.

Голодовка объявлена как бессрочная.