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Теперь такое случается раз в два месяца: хроника массовых убийств

Сюжет:
Стрельба у казино в Лас-Вегасе (78)
19:2502.10.2017
(обновлено: 19:54 02.10.2017)
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© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve MarcusЛюди ожидают на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017Люди ожидают на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Более полусотни убитых и почти полтысячи раненых — такова страшная арифметика бойни в Лас-Вегасе, где 64-летний американец Стивен Пэддок с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса "Мандалай-Бэй" методично расстрелял посетителей музыкального фестиваля. Хотя уже поступили сообщения о том, что ответственность за это преступление взяла на себя ИГ*, но официально в США эта информация пока не подтверждена.

Паника началась не сразу

Прежде Пэддок не попадал в поле зрения правоохранительных органов и, по данным полиции, не имел связей с экстремистскими группировками. Он не распространял никаких угроз и не объявлял о своем намерении устроить бойню. Просто внезапно открыл огонь по десяткам тысяч веселящихся, ни о чем не подозревающих людей, которые сначала даже не поняли, что по ним стреляют, а очереди из автоматического оружия не смогли отличить от грохочущей музыки. Паника началась не сразу.

Трагедия в Лас-Вегасе, случившаяся вечером 1 октября, стала крупнейшим массовым расстрелом в истории Соединенных Штатов, где регулярно звучат выстрелы в местах массового скопления людей — в церквях, школах, увеселительных учреждениях. Впрочем, число подобных преступлений в последнее время растет во всем мире. Еще три года назад ученые Гарвардского университета подсчитали, что с 2000 года количество массовых расстрелов людей увеличилось в три раза, и теперь подобные инциденты происходят в среднем каждые 64 дня, хотя в период с 1982 по 2011 год они случались в среднем один раз в 200 дней.

Мотивы таких чудовищных преступлений бывают самые разные — спланированный террористический акт, нападение на почве расовой или национальной ненависти, ревность, обида, расстроенная психика.

Замкнутый, с жестокими фантазиями

Десять лет назад, 16 апреля 2007 года в городе Блэксберг, штат Виргиния в общежитии и учебном корпусе Виргинского технологического университета выпускник этого учебного заведения Чо Сын Хи расстрелял студентов и преподавателей вуза. Погибли 32 человека, ранены были 25 — в том числе, те, кто получили травмы и переломы, выпрыгивая из окон, чтобы спастись.

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© AFP 2017 / Mark Ralston
Как распознать убийцу: эксперт о мотивах стрелка из Лас-Вегаса

Стрельбу из пистолетов Чо Сын Хи вел 11 минут, выпустив 175 пуль. Последним выстрелом он покончил с собой. После стрельбы в общежитии, прежде чем отправиться в учебный корпус, он зашел на почту и отправил свое видеопослание на телеканал NBC. Это была напыщенная речь, исполненная ненависти к детям богатым и к "их религии" — в ней содержалось несколько намеков на христианство.

Выяснилось, что Чо Сын Хи и ранее привлекал внимание студентов и преподавателей сочинениями, отличавшимися крайне жестоким содержанием. Его направляли на консультацию к психологу. Он был замкнутым и нелюдимым.

© AP Photo / Chuck BurtonПолицейские в Виргинском технологическом университете после стрельбы, открытой Чо Сын Хи. 18 апреля 2007
© AP Photo / Chuck Burton
Полицейские в Виргинском технологическом университете после стрельбы, открытой Чо Сын Хи. 18 апреля 2007

На тот момент это был самый кровавый массовый расстрел за всю предыдущую историю подобных преступлений в США. Теперь его затмила трагедия в Лас-Вегасе.

Спорт, хип-хоп и карабин

Андерс Брейвик, летом 2011 года устроивший взрыв в центре Осло и расстрелявший молодежный лагерь Норвежской рабочей партии, действовал исключительно из идейных побуждений. Накануне теракта он выложил в интернет 12-минутный видеоролик, озаглавленный "2083-Декларация независимости Европы", где изложил основные идеи своего одноименного манифеста, изложенного на 1518 страницах.

Террорист Андерс Брейвик. Архивное фото
© AFP 2017 / NTB Scanpix/Lise Aaserud
Брейвик пожаловался, что страдает в одиночном заключении

По словам террориста, он восстал против политики мультикультурализма и "исламской колонизации Европы". При этом, по данным полиции, он не состоял в неонацистских организациях и не входил ни в какие в радикальные группировки. Соседи описали его как спокойного и уравновешенного и вежливого, хотя и замкнутого человека. Он занимался спортом, ходил в стрелковый клуб и танцевал хип-хоп.

22 июля 2011 года 32-летний Брейвик, одетый в форму полицейского и вооруженный пистолетом и карабином, сначала устроил взрыв начиненного взрывчаткой микроавтобуса возле комплекса правительственных зданий в Осло, затем переправился на пароме на остров Утёйа, где находился молодежный лагерь, и в течение полутора часов методично и безжалостно отстреливал его обиталетей. Потом без сопротивления сдался полиции. Он убил 77 человек, ранил 151.

© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-JacobsenПодозреваемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло. 25 июля 2011
© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-Jacobsen
Подозреваемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло. 25 июля 2011

Андерс Брейвик был признан врачами вменяемым. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения в тюрьме Ила с возможностью неограниченного продления срока, где он и пребывает, периодически требуя улучшения условий своего содержания. В июне 2017 года сменил имя на Фьотольф Хансен.

"Русский Брейвик"

Год с небольшим спустя в московском районе Северное Медведково бывший юрист аптечной фирмы "Ригла" 30-летний Дмитрий Виноградов устроил стрельбу в офисе этой фирмы. Его жертвами стали шесть человек, один был ранен.

Следствие выяснило, что ранее из-за неразделенной любви к своей бывшей коллеге — сотруднице финансового отдела Виноградов впал в депрессию и обращался за помощью в психиатрическую больницу, однако от госпитализации отказывался.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНа месте происшествия на территории складов на Чермянской улице, где неизвестный открыл стрельбу. 7 ноября 2012
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На месте происшествия на территории складов на Чермянской улице, где неизвестный открыл стрельбу. 7 ноября 2012
Агенты ФБР на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
ФБР не нашло никакой связи стрелявшего в Лас-Вегасе с ИГ*

К преступлению он готовился долго и тщательно, приобрел карабин и ружье. Разрешение на оружие оформил с помощью частной медицинской фирмы. За несколько дней до случившегося он перестал принимать антидепрессанты и ушел в запой. В таком состоянии 7 ноября 2012 года он выложил в социальной сети "ВКонтакте" документ под названием "Мой манифест", где объявил о своей ненависти к человечеству. Затем он отправился в офис аптечной сети "Ригла", где устроил расстрел сотрудников. В свою возлюбленную он стрелять не стал. Его обезвредила служба безопасности фирмы.

Виноградов был признан вменяемым, и суд приговорил его к пожизненному заключению.

В том же году, 14 декабря в США 20-летний Адам Лэнза убил 27 человек, находящихся в здании начальной школы Сэнди Хук в городе Ньютон, штат Коннектикут. Среди убитых были 20 детей начального школьного возраста, 6 учителей школы и его собственная мать.

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