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Президент Туркмении заявил, что видит в России надежного друга и партнера

19:2202.10.2017
(обновлено: 19:23 02.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время официальной встречи президента РФ Владимира Путина у дворцового комплекса президента Туркмении им. Огузхана в Ашхабаде. 2 октября 2017Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время официальной встречи президента РФ Владимира Путина у дворцового комплекса президента Туркмении им. Огузхана в Ашхабаде. 2 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Ашхабад подтвердил, что Россия — надежный друг и честный партнер Туркмении, заявил в понедельник президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Ашхабаде. 2 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин в понедельник прибыл с визитом в Ашхабад. Главы государств на переговорах рассмотрели ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

"Этот визит подтвердил, что в лице Российской Федерации мы имеем надежного друга, ответственного и честного партнера", — сказал глава Туркмении, выступая перед представителями СМИ по итогам туркмено-российских переговоров.

Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время официальной встречи в дворцовом комплексе президента Туркмении им. Огузхана в Ашхабаде. 2 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Он выразил благодарность России за ее неизменную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана и туркменских международных инициатив по актуальным вопросам глобального развития, подчеркнув, что "Туркменистан также поддерживает Россию во всех ее конструктивных начинаниях".

Особую признательность глава туркменского государства выразил президенту России "за его большое личное внимание к сотрудничеству с Туркменистаном".

Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде, Туркменистан. 2 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Сегодня Туркменистан и Российская Федерация еще раз продемонстрировали свою приверженность и стремление к тесному и многоплановому двустороннему диалогу на долгосрочную перспективу. Это отвечает коренным интересам народов наших стран, вносит весомый вклад в дело сохранения и упрочения мира, безопасности и стабильности на планете", — сказал Бердымухамедов.

В апреле этого года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между РФ и Туркменией. Оба государства считают друг друга стратегическими партнерами, между Москвой и Ашхабадом действуют порядка 150 соглашений.

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