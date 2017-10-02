В Берлине эвакуируют жителей из-за обезвреживания авиабомбы

БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. Около 10 тысяч человек эвакуируют в Берлине из-за операции по обезвреживанию авиабомбы времён Второй мировой войны, сообщили в столичной пожарной службе.

"Эвакуация около 10 тысяч человек", — говорится в сообщении пожарных в Twitter.

Ранее в берлинской полиции сообщили, что во время строительных работ в районе Шенеберг была обнаружена бомба весом 250 килограммов. В рамках подготовки операции по ее обезвреживанию необходимо эвакуировать людей в радиусе 500 метров. Улицы в районе проведения операции уже перекрыты на 80%.

О времени, на которое запланирована операция, в полиции не сообщили.