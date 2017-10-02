Полиция изучает личные вещи стрелка из Лас-Вегаса

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Полиция изучает личные вещи стрелка в Лас-Вегасе, который убил 58 и ранил 515 человек, заявил в ходе пресс конференции для журналистов Джозефф Ламбардо.

"Мы получили некоторые вещи, принадлежащие подозреваемому, и нужно время для изучения этой информации", — сказал шериф журналистам в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>