ЕС упустил шанс посредничества в референдуме Каталонии, считает наблюдатель

РИМ, 2 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Европейский союз имел все возможности выступить в качестве посредника между Каталонией и испанскими властями, однако его "понтий-пилатский" отказ сделал его соучастником жестких действий полиции против сторонников референдума, считает председатель областного совета итальянской области Венето Роберто Чамбетти (Roberto Ciambetti), ставший наблюдателем на референдуме о независимости Каталонии.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"Премьер Мариано Рахой считает, что референдум в Каталонии стал фарсом. Однако жесткость, проявленная гражданской гвардией, превратила фарс в трагедию. Даже если Мадрид когда-то и имел определенную правоту, как считают многие международные наблюдатели, непропорциональное применение силы и репрессии, недостойные цивилизованной нации, сместили чашу весов в пользу сторонников независимости. Весь мир получил возможность узнать, какой режим противостоит Каталонии, которая, не будем забывать, своими налогами вносит решающий вклад в испанский бюджет. Несмотря на насилие, устроенное мадридскими властями, каталонцы вышли голосовать, и, я думаю, именно отношение Рахоя способствовало росту числа принявших участие в референдуме", — заявил он РИА Новости.

Как международный наблюдатель Чамбетти заверяет, что явка на референдуме была чрезвычайно высока: у участков выстраивались очереди из людей всех возрастов, часами ожидавших возможности отдать свой голос.

"К сожалению, день был омрачен закрытием участков военными методами и агрессией в отношении мирных каталонцев, которых били ногами и палками и таскали за волосы. Действия гражданской гвардии осудили даже каталонцы-сторонники единого с Испанией государства. Кульминацией стало вечернее телевыступление Рахоя, которое каталонцы встретили шквалом свиста и протестных выкриков", — рассказал итальянский политик.

"Должен подчеркнуть, чтобы наихудшим образом во всем этом выглядит Европейский союз, который имел все возможности наладить диалог и выступить в качестве посредника. Еврокомиссия со своим отношением в духе Понтия Пилата доказала свою неспособность играть решающую и новаторскую роль в международных отношениях и это отречение сделало Евросоюз соучастником неприемлемых действий гражданской гвардии", – отметил Чамбетти.