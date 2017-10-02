Депутаты ЕП минутой молчания почтили память жертв трагедии в Лас-Вегасе

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Александр Шишло. По призыву председателя Европарламента Антонио Таяни очередная пленарная сессии ассамблеи в Страсбурге в понедельник началась с минуты молчания в память жертв стрельбы в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 58 человек, свыше 500 были ранены.

Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным местных властей, 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщает полиция, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.

Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по числу жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>