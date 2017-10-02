Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58

Агенты ФБР на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Агенты ФБР на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58 человек, пострадавших — до 515, сообщил на пресс-конференции шериф Дозеф Ломбардо.

Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Во время задержания преступник покончил с собой.

Стрелком оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок, во время задержания он покончил с собой. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля. До этого случая Пэддок не попадал в поле зрения полиции Невады. В его гостиничном номере, где он жил с 28 сентября, нашли по меньшей мере десять единиц оружия.

Ответственность на себя взяло ИГ*. ФБР эту информацию не подтвердило.

*Запрещенная в России террористическая организация

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