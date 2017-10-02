Европарламент проведет дебаты по вопросу референдума в Каталонии 4 октября

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Европарламент проведет в среду дебаты по вопросу референдума в Каталонии в рамках пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге, за это в понедельник проголосовало большинство депутатов ЕП.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"Дебаты состоятся в среду во второй половине дня", — сказал, представляя итоги голосования, председатель Европарламента Антонио Таяни. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

По его словам, дебаты пройдут в присутствии Еврокомиссии.