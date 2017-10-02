Полиция обнаружила оружие в доме стрелка из Лас-Вегаса

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Полиция при обыске нашла оружие и боеприпасы в доме стрелка из Лас-Вегасе, сообщил представитель полиции города Месквит (штат Невада) Квинн Аверетт.

"Я думаю, там было (обнаружено) оружие, может, боеприпасы", — сказал представитель полиции, отказавшись привести подробности. По сообщениям СМИ, в номере гостиницы, откуда велась стрельба, было обнаружено по меньшей мере восемь единиц оружия.

По его словам, дом стрелка, расположенный в новом и "очень спокойном" районе Мескивта, выглядит вполне обычным. Дом, который Паддок, по сообщениям СМИ, приобрел в 2015 году, находится в районе для пенсионеров.

Аверитт также сообщил, что полиция ранее "не контактировала" с владельцем дома.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>