Меркель направила соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель направила соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью и ранением людей при стрельбе в Лас-Вегасе.

"Я восприняла с потрясением сообщения из Лас-Вегаса о стрельбе, в результате которой много людей лишились жизни и бесчисленное количество были ранены. Наши соболезнования и участие всего федерального правительства близким и семьям жертв. Раненым мы желаем быстрого выздоровления", — заявила Меркель, ее цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.

Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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