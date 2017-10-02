Госдеп США подтвердил "обход" консульства РФ после выдворения дипломатов

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США подтверждает очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны консульства России в Сан-Франциско после того, как его покинули последние российские дипломаты, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

США закрыли консульство РФ 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября. Российский МИД в понедельник заявил об очередном незаконном проникновении на территорию закрытого консульства.

"После того, как последние жители покинули (дипломатическую — ред.) собственность, мы провели обход, чтобы закрыть жилую часть зданий и подтвердить, что все жители покинули территорию", — сказал представитель госдепартамента.

"Госдепартамент закроет и будет поддерживать данную собственность в соответствии с нашими обязательствами. Вход или доступ в офисное пространство может быть разрешен только госдепартаментом", — сказал представитель госдепа.

МИД РФ заявил в понедельник, что представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, и обвинил их в нарушении международного права.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.