ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в память о погибших в Лас-Вегасе.

"Я распорядился, что в память о погибших наш великий флаг будет приспущен", — сказал президент в обращении к нации в связи с массовым убийство людей на концерте в Лас-Вегасе.

Распоряжением президента государственные флаги будут приспущены на госучреждениях в США, американских территориях, диппредставительствах и прочих американских миссиях за границей, базах, а также военных кораблях до заката 6 октября.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, свыше 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он застрелился во время полицейского штурма.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>