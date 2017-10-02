В Лас-Вегасе полиция заявила, что угрозы безопасности после стрельбы нет

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА новости. Полиция уверена, что жители Невады в безопасности, сведений о новых возможных атаках нет, сообщил на пресс-конференции представитель полиции города Месквит штата Невада Квинн Аверетт.

"Не бойтесь, в настоящее время у нас нет информации о каких-либо угрозах или проблемах, все в безопасности", — сказал представитель полиции Месквита, где проживал мужчина, который открыл стрельбу в Лас-Вегасе. Пресс-конференцию транслировал телеканал CNN . Ранее министерство внутренней безопасности также сообщило об отсутствии информации об угрозах.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб.

Представитель полиции Аверетт также подтвердил, что, как ранее заявлял офис шерифа, Пэддок ранее не попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.