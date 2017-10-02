В Лас-Вегасе полиция заявила, что угрозы безопасности после стрельбы нет

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА новости. Полиция уверена, что жители Невады в безопасности, сведений о новых возможных атаках нет, сообщил на пресс-конференции представитель полиции города Месквит штата Невада Квинн Аверетт.CNN. Ранее министерство внутренней безопасности также сообщило об отсутствии информации об угрозах.
Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб.
Представитель полиции Аверетт также подтвердил, что, как ранее заявлял офис шерифа, Пэддок ранее не попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.
Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.