ОАЭ осудили стрельбу в Лас-Вегасе

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ДУБАЙ, 2 окт — РИА Новости. ОАЭ категорически осуждают стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли более 50 и ранены свыше 400 человек, сообщает эмиратское информагентство WAM.

МИД ОАЭ подтвердило "твердую позицию ОАЭ против терроризма и насилия во всех формах", отметило агентство. Министерство выразило соболезнования в связи с трагедией и солидарность с правительством США.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В результате погибли более 50 и пострадали свыше 400 человек.

Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали более 20 тысяч человек. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который покончил с собой.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>