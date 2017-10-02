Участники перестрелки в Курской области не пересекали границу, заявил Киев

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Пограничная служба Украины заявила, что участники перестрелки с российскими пограничниками в Курской области не пересекали украинскую границу.

Перестрелка произошла в воскресенье. Некоторые СМИ со ссылкой на один из telegram-каналов сообщили, что в Курской области в ходе операции "Нелегал" вооруженные люди застрелили пограничника, а в ходе боя некоторые из них были убиты. При этом, как сообщалось, они перешли границу с территории Украины. Позднее ФСБ РФ подтвердило гибель российского пограничника, отметив, что при этом один из нападавших был задержан, второй – подорвал себя.

"Информация о том, что якобы они вышли с территории Украины — это очередная выдумка российских СМИ. Эта информация абсолютно не соответствует действительности", — заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян телеканалу "112 Украина".