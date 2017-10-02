Россия и Туркмения продолжат взаимодействие в борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде, Туркменистан. 2 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде, Туркменистан. 2 октября 2017

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости. Москва и Ашхабад продолжат предпринимать совместные усилия против терроризма и незаконного оборота наркотиков, заявил лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по итогам переговоров с президентом России.

"Наши страны продолжат взаимодействие для эффективной борьбы с проблемами глобальными — терроризмом, незаконным оборотом наркотиков", — сказал глава Туркмении, отметив, что взаимодействие будет вестись как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Путин в понедельник прибыл с визитом в Ашхабад. Главы государств на переговорах рассмотрели ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

В апреле этого года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между РФ и Туркменией. Оба государства считают друг друга стратегическими партнерами, между Москвой и Ашхабадом действуют порядка 150 соглашений.