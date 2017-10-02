Трамп в среду посетит Лас-Вегас, где произошла стрельба

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду отправится в Лас-Вегас, где произошла стрельба, унесшая жизни более 50 человек.

"В среду я отправлюсь в Лас-Вегас, чтобы встретиться с силами правопорядка на месте, с работниками экстренных служб, семьями жертв и потерпевшими", — сказал он в ходе обращения к нации.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>