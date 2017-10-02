Бойня в Лас-Вегасе: пенсионер открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным случаем массового убийства людей в новейшей истории США, в результате инцидента более 50 человек погибли, более 400 человек доставлены в больницы.
Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу по толпе с 32-го этажа гостиницы открыл 64-летний Стивен Пэддок, который погиб. В гостиничном номере в Лас-Вегасе, откуда велась стрельба, силовики нашли восемь единиц оружия. В момент атаки на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, очередной случай с массовым расстрелом людей в США не заставит американские власти ввести ограничения на продажу оружия, тем не менее, полагают они, противники президента Дональда Трампа попытаются использовать эту трагедию против него.
Самая кровопролитная бойня
"По оценкам пожарного управления округа Кларк, после стрельбы в воскресенье вечером в местные больницы были направлены примерно 406 человек, 50 человек погибли", — говорится в сообщении на странице полиции Лас-Вегаса в Twitter. Там отмечается, что среди погибших — один сотрудник полиции, который в то время не был на дежурстве. Кроме того, двое полицейских получили ранения. Их состояние не вызывает опасений, говорится в сообщении.CNN со ссылкой на данные местных больниц.
Позднее местный шериф Джозеф Ломбардо сообщил, что число погибших в результате стрельбы в городе Лас-Вегас превышает 50 человек.
"Число погибших — свыше 50 человек. Я не могу назвать точную цифру, поскольку расследование продолжается и мы еще продолжаем получать доступ в помещения", — сказал он на пресс-конференции.
Посольство России в США не располагает информацией о российских гражданах, которые могли пострадать при стрельбе в Лас-Вегасе.
Убийца погиб
По данным полиции, устроивший стрельбу на концерте в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок ранее не попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.
"Кроме как за нарушения правил дорожного движения он не попадал в поле зрения полиции в штате Невада", — сообщил заместитель шерифа Кевин МакМэхил (Kevin McMahill).
"Мы исходим из того, что он (Пэддок) застрелился до того, как представители правоохранительных органов проникли к нему в комнату", — сказал шериф Джозеф Ломбардо на пресс-конференции.
Свидетельства очевидцев
Американский кантри-певец Джейсон Олдин, во время выступления которого в Лас-Вегасе началась стрельба, заявил, что он и его команда не пострадали.
"Сегодня произошло нечто за гранью ужаса. Я до сих пор не знаю, что сказать, но хотел объявить, что я и моя команда в порядке. Мои мысли и молитвы со всеми, кого затронули сегодняшние события. У меня болит сердце от того, что это могло случиться с любым, кто просто выбрался в город, планируя весело провести вечер", — написал музыкант в своем Instagram.
Реакция властей
Президент США Дональд Трамп намерен выступить в понедельник с заявлением по поводу стрельбы в Лас-Вегасе, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Мы изучаем график президента с тем, чтобы он мог выступить с заявлением нынешним утром. Мы сообщим о деталях, когда они будут определены", — говорится в ее заявлении, поступившем в РИА Новости.Twitter.
Выразил соболезнования семьям погибших и экс-президент США Барак Обама.
"Мишель и я молимся за жертв (стрельбы) в Лас-Вегасе. Наши мысли — с их семьями и со всеми, кто переживает еще одну бессмысленную трагедию", — написал бывший президент США в своем официальном Twitter-аккаунте.
Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy.— Barack Obama (@BarackObama) 2 октября 2017 г.
Соболезнования со всего мира
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с ЧП в Лас-Вегасе и заявил, что потрясен этой трагедией.Facebook.
Правительство ФРГ глубоко потрясено событиями в Лас-Вегасе, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. "В растерянности и глубоком потрясении в связи с убийствами в Лас-Вегасе. Столько разрушенных жизней. Выражаем наши соболезнования и желаем сил выжившим", — написал Зайберт на официальной странице в Twitter.
Fassungslos und tief erschüttert über die Morde von #LasVegas. So viele zerstörte Leben. Unser Mitgefühl + viel Kraft den Überlebenden.— Steffen Seibert (@RegSprecher) 2 октября 2017 г.
Премьер Великобритании Тереза Мэй выразила сочувствие пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе. "Британия сочувствует жертвам ужасной атаки в Лас-Вегасе и сотрудникам экстренных служб", — написала Мэй в Twitter.
The UK’s thoughts are with the victims and the emergency services responding to the appalling attack in Las Vegas.— Theresa May (@theresa_may) 2 октября 2017 г.
Последствия инцидента для США
Мнения российских политологов разошлись по поводу того, вызовет ли очередной случай с массовым расстрелом людей в США кампанию по ограничению свободной продажи оружия, однако эксперты согласились, что противники президента Дональда Трампа попытаются использовать эту трагедию против него.
По его словам, очень важно, принадлежал ли подозреваемый к исламистским течениям. "В случае если он не относился к ним, то есть очень большой шанс, что начнется очень серьезная кампания по запрещению либо ограничению ношения оружия", — сказал Межуев.
При этом он выразил сомнения в том, что Трамп выступит за ограничение или установление какого-то жестко контроля над продажей оружия. "Ситуация еще раз привлечет внимание к этой проблеме, но как показывает опыт, все будет так же, как и было", — добавил он. Эксперт считает, что стрельба в Лас-Вегасе не заставит американские власти ввести ограничения на продажу оружия.