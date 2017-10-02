Бойня в Лас-Вегасе: пенсионер открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным случаем массового убийства людей в новейшей истории США, в результате инцидента более 50 человек погибли, более 400 человек доставлены в больницы.

Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу по толпе с 32-го этажа гостиницы открыл 64-летний Стивен Пэддок, который погиб. В гостиничном номере в Лас-Вегасе, откуда велась стрельба, силовики нашли восемь единиц оружия. В момент атаки на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, очередной случай с массовым расстрелом людей в США не заставит американские власти ввести ограничения на продажу оружия, тем не менее, полагают они, противники президента Дональда Трампа попытаются использовать эту трагедию против него.

Самая кровопролитная бойня

По последним данным полиции Лас-Вегаса, более 50 человек погибли, более 400 ранены при стрельбе в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.

"По оценкам пожарного управления округа Кларк, после стрельбы в воскресенье вечером в местные больницы были направлены примерно 406 человек, 50 человек погибли", — говорится в сообщении на странице полиции Лас-Вегаса в Twitter. Там отмечается, что среди погибших — один сотрудник полиции, который в то время не был на дежурстве. Кроме того, двое полицейских получили ранения. Их состояние не вызывает опасений, говорится в сообщении.

По меньшей мере 12 пострадавших во время стрельбы на концерте в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные местных больниц.

Позднее местный шериф Джозеф Ломбардо сообщил, что число погибших в результате стрельбы в городе Лас-Вегас превышает 50 человек.

"Число погибших — свыше 50 человек. Я не могу назвать точную цифру, поскольку расследование продолжается и мы еще продолжаем получать доступ в помещения", — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщается на сайте Ростуризма, в Лас-Вегасе в данный момент находятся не более 50 самостоятельных российских туристов, организованных групп российских туристов там нет. Федеральное агентство по туризму также призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Лас-Вегасе, соблюдать спокойствие, меры личной безопасности, избегать мест массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей.

Посольство России в США не располагает информацией о российских гражданах, которые могли пострадать при стрельбе в Лас-Вегасе.

Убийца погиб

По данным полиции, устроивший стрельбу на концерте в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок ранее не попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

"Кроме как за нарушения правил дорожного движения он не попадал в поле зрения полиции в штате Невада", — сообщил заместитель шерифа Кевин МакМэхил (Kevin McMahill).

В гостиничном номере в Лас-Вегасе, откуда велась стрельба в центре города, обнаружено по меньшей мере восемь единиц оружия, сообщил МакМэхил. По словам полицейского, пока он не может дать точный перечень того, что было найдено в двухкомнатном номере.

"Мы исходим из того, что он (Пэддок) застрелился до того, как представители правоохранительных органов проникли к нему в комнату", — сказал шериф Джозеф Ломбардо на пресс-конференции.

Свидетельства очевидцев

Американский кантри-певец Джейсон Олдин, во время выступления которого в Лас-Вегасе началась стрельба, заявил, что он и его команда не пострадали.

"Сегодня произошло нечто за гранью ужаса. Я до сих пор не знаю, что сказать, но хотел объявить, что я и моя команда в порядке. Мои мысли и молитвы со всеми, кого затронули сегодняшние события. У меня болит сердце от того, что это могло случиться с любым, кто просто выбрался в город, планируя весело провести вечер", — написал музыкант в своем Instagram.

Реакция властей

Британская теннисистка Лора Робсон заявила, что не пострадала во время концерта в Лас-Вегасе, однако находится в шоковом состоянии. "Я в порядке. Мы были прямо в центре событий… Сначала это было похоже на звуки фейерверков, потом все побежали. Страшно, — приводит слова Робсон Telegraph. — Мы все в шоке".

Президент США Дональд Трамп намерен выступить в понедельник с заявлением по поводу стрельбы в Лас-Вегасе, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы изучаем график президента с тем, чтобы он мог выступить с заявлением нынешним утром. Мы сообщим о деталях, когда они будут определены", — говорится в ее заявлении, поступившем в РИА Новости.

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе. "Мои глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам и семьям (погибших — ред.) при ужасной стрельбе в Лас-Вегасе. Пусть Бог вас благословит!" — написал Трамп в Twitter

Выразил соболезнования семьям погибших и экс-президент США Барак Обама.

"Мишель и я молимся за жертв (стрельбы) в Лас-Вегасе. Наши мысли — с их семьями и со всеми, кто переживает еще одну бессмысленную трагедию", — написал бывший президент США в своем официальном Twitter-аккаунте.

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy. — Barack Obama (@BarackObama) 2 октября 2017 г.

Соболезнования со всего мира

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с ЧП в Лас-Вегасе и заявил, что потрясен этой трагедией.

"Потрясен трагедией, которая произошла в Лас-Вегасе. Это преступление поражает своей жестокостью и цинизмом. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, передают им слова сочувствия и поддержки. Желают скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Медведев на странице в Facebook

Правительство ФРГ глубоко потрясено событиями в Лас-Вегасе, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. "В растерянности и глубоком потрясении в связи с убийствами в Лас-Вегасе. Столько разрушенных жизней. Выражаем наши соболезнования и желаем сил выжившим", — написал Зайберт на официальной странице в Twitter.

Fassungslos und tief erschüttert über die Morde von #LasVegas. So viele zerstörte Leben. Unser Mitgefühl + viel Kraft den Überlebenden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 2 октября 2017 г.

Премьер Великобритании Тереза Мэй выразила сочувствие пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе. "Британия сочувствует жертвам ужасной атаки в Лас-Вегасе и сотрудникам экстренных служб", — написала Мэй в Twitter.

The UK’s thoughts are with the victims and the emergency services responding to the appalling attack in Las Vegas. — Theresa May (@theresa_may) 2 октября 2017 г.

Последствия инцидента для США

Мнения российских политологов разошлись по поводу того, вызовет ли очередной случай с массовым расстрелом людей в США кампанию по ограничению свободной продажи оружия, однако эксперты согласились, что противники президента Дональда Трампа попытаются использовать эту трагедию против него.

Как полагает политолог Борис Межуев, трагедия будет только способствовать расколу между либералами и консерваторами в американском обществе. "Кампания начнется со стороны лево-демократической части, я думаю. У демократов есть проблема, в том числе после поражения Хиллари Клинтон на выборах президента, и думаю эта ситуация будет использоваться против республиканцев в целом и против (президента Дональда) Трампа в первую очередь", — сказал Межуев РИА Новости, комментируя инцидент в Лас-Вегасе.

По его словам, очень важно, принадлежал ли подозреваемый к исламистским течениям. "В случае если он не относился к ним, то есть очень большой шанс, что начнется очень серьезная кампания по запрещению либо ограничению ношения оружия", — сказал Межуев.

В свою очередь директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов также не исключил, что инцидент в Лас-Вегасе будет использован против Трампа его оппонентами в стране. "Его противники используют любую ситуацию, обвиняя во всем Трампа, в том числе в том, что он не способен навести порядок в стране. Поэтому, конечно, будут использовать", — отметил Гарбузов.

При этом он выразил сомнения в том, что Трамп выступит за ограничение или установление какого-то жестко контроля над продажей оружия. "Ситуация еще раз привлечет внимание к этой проблеме, но как показывает опыт, все будет так же, как и было", — добавил он. Эксперт считает, что стрельба в Лас-Вегасе не заставит американские власти ввести ограничения на продажу оружия.