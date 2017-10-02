Глава Мексики осудил стрельбу в Лас-Вегасе

МЕХИКО, 2 окт – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выступил с осуждением стрельбы в американском Лас-Вегасе, где погибло более 50 человек.

"Мексика осуждает и сожалеет по поводу трагической стрельбы в Лас-Вегасе. Наша солидарность и наши думы – с жертвами и их семьями", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

В ночь на понедельник в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. Преступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок, во время задержания он покончил с собой. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку. До этого случая Пэддок не попадал в поле зрения полиции Невады.

Президент Мексики также подтвердил, что консульство в Лас-Вегасе находится в контакте с местными властями и готово оказать помощь согражданам, если они окажутся в числе пострадавших. По последним данным, число пострадавших превысило 400 человек.