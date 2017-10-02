Внешнеполитическая служба ЕС скорбит в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (57)

Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Мария Князева. Внешнеполитическая служба Евросоюза выразила свои соболезнования в связи с событиями в Лас-Вегасе, говорится в заявлении официального представителя службы.

Евросоюз выразил свои "искренние соболезнования" и пожелал "скорейшего восстановления" раненым, назвав произошедшее "презренным нападением", свидетельствует пресс-релизе службы.

"В этот момент скорби Евросоюз стоит плечом к плечу с американским народом и властями", — говорится в сообщении.

Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу по толпе с 32-го этажа гостиницы открыл 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

В гостиничном номере в Лас-Вегасе, откуда велась стрельба, силовики нашли восемь единиц оружия. В момент атаки на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>