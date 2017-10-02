Украина за восемь месяцев нарастила импорт газа из ЕС на 96%

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Украина увеличила импорт природного газа из ЕС за первые восемь месяцев 2017 года на 95,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,4 миллиарда кубометров, следует из статистики оператора украинской ГТС компании "Укртрансгаз".

"Согласно информации центрального диспетчерского департамента, импорт природного газа из стран ЕС за восемь месяцев вырос на 95,8% и составляет 9,4 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Отмечается, что в том числе за этот период импорт по словацкому направлению составил 7,1 миллиарда кубометров, по венгерскому – 1,5 миллиарда кубометров, по польскому – 0,8 миллиарда.

Кроме этого, за январь-август в газовые хранилища было закачано 7 миллиардов кубометров природного газа, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.