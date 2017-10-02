Право на ношение оружия не защищает граждан США, считает активист

ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости. Стрельба в Лас-Вегасе показала, что законы о регулировании оружия не защищают американских граждан, заявил РИА Новости британский журналист Иэн Овертон, возглавляющий базирующуюся в Лондоне благотворительную организацию "Борьба против вооруженного насилия" (AOAV).

Более 50 человек погибли и более 400 пострадали при стрельбе в центре Лас-Вегаса между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб. При обыске номера отеля, откуда он вел стрельбу, было обнаружено десять единиц стрелкового оружия.

"Не удивительно, что самый массовый расстрел в истории США произошел в Лас-Вегасе – городе, где проходит самая крупная оружейная ярмарка в мире. Связь между владением оружием, его продажей и насилием часто бывает трудно доказать. Но такие события как это, определенно указывают на факт, что Вторая поправка к конституции не делает американцев более защищенными", — сказал журналист.

Вторая поправка к конституции США гарантирует гражданам страны право владеть и носить огнестрельное оружие.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.