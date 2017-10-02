Клинтон призвала не допустить повторения трагедий с использованием оружия

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Проигравшая на президентских выборах экс-госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших в Лас-Вегасе и призвала "отставить политику", чтобы не допустить повторения трагедий с использованием огнестрельного оружия.

"Лас-Вегас, мы скорбим с вами — жертвами, теми, кто потерял любимых, полицейскими и всеми, кого затронула эта хладнокровная расправа", — написала Клинтон в своем Twitter-аккаунте

"Недостаточно лишь скорбеть. Мы можем и должны отставить политику, противостоять NRA (National Rifle Association of America, Национальная стрелковая ассоциация – ред.) и работать вместе над тем, чтобы попытаться предотвратить повторение этого", — продолжила политик.

Клинтон, как и экс-президент США Барак Обама, выступают за ужесточение контроля над огнестрельным оружием. Победивший на выборах Дональд Трамп обвинял соперницу в попытках лишить американцев права на ношение оружия, обеспеченного второй поправкой конституции США.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.

Как сообщил заместитель шерифа Кевин МакМэхил, Пэддок ранее не попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. По данным телеканала NBC News, по предварительным данным, он не имел связей с терроризмом.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>