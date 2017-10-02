В Британию бесплатно вернут около 110 тысяч пассажиров разорившейся Monarch

ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Около 110 тысяч пассажиров обанкротившейся британской авиакомпании Monarch Airlines будут бесплатно возвращены на родину, говорится в заявлении министерства транспорта Великобритании.
По заявлению министра транспорта Криса Грейлинга, все пассажиры будут возвращены в Британию бесплатно. "Это ужасно тревожная ситуация для британцев, отдыхающих за границей. И моя самая первая задача — помочь им вернуться в Великобританию", — приводятся слова министра.
Ранее сообщалось, что для возвращения пассажиров на родину власти страны намерены привлечь около 30 бортов.
Monarch Airlines в понедельник объявила о прекращении своей деятельности, в результате чего пострадали 110 тысяч человек, около 300 рейсов было отменено. Monarch является крупнейшей британской авиакомпанией, которая когда-либо прекращала свою деятельность.