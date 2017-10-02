В Токио задержали мужчину за наложенное на "шумных" школьников проклятие

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полиция Токио задержала мужчину, наложившего проклятие на школьников, которые досаждали ему своим шумным поведением, сообщает издание Japan Today.
"Эти дети, бегающие в парке, слишком шумные", — объяснил позднее мужчина свои действия.
Японцу предъявлены обвинения в уголовном запугивании, отмечает издание. Ранее он послал порядка 30 писем сотрудникам школы и родителям с жалобами на "шумных детей". Полиция предполагает, что он также ответственен за появившиеся на скамейках и в туалете в парке надписи "Дети слишком шумные".