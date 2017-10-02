В ЛНР заявили о сбое в работе сотового оператора "МТС Украина"

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Связь мобильного оператора "МТС Украина" пропала у абонентов в ряде районов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"Отсутствие связи МТС вызвано магистральным повреждением волоконно-оптической связи в районе Славянска", — сообщили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что, по сообщениям технического персонала компании "МТС Украина", восстановление линии ожидается в ближайшее время.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" один из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В этом же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил украинский оператор Lifecell. Связь "МТС Украина" продолжает действовать в этих районах Донбасса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.