Независимая Каталония может оказаться вне ЕС, заявили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия предупредила власти Каталонии, что в случае провозглашения независимости автономия может оказаться вне ЕС.
Он также исключил возможность проведения параллелей между референдумом в Каталонии и признанием независимости сербского края Косово.
По словам Схинаса, с Косово ситуация была качественно иной, поскольку имела отношение к государству, не являющемуся членом ЕС, а независимость была одобрена сообществом на основе заявлений и резолюций ООН.
В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд королевства. По данным властей региона, за независимость высказались 90 процентов проголосовавших.