Независимая Каталония может оказаться вне ЕС, заявили в Еврокомиссии

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия предупредила власти Каталонии, что в случае провозглашения независимости автономия может оказаться вне ЕС.

"Мы вновь повторяем правовую позицию, которую занимает эта комиссия, а также ее предшественники, — что различные референдумы, должны проводиться в соответствии с конституцией Испании. Это означало бы, что выходящие (из состава королевства – ред.) территории окажутся за пределами ЕС", — заявил официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.

Он также исключил возможность проведения параллелей между референдумом в Каталонии и признанием независимости сербского края Косово.

По словам Схинаса, с Косово ситуация была качественно иной, поскольку имела отношение к государству, не являющемуся членом ЕС, а независимость была одобрена сообществом на основе заявлений и резолюций ООН.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд королевства. По данным властей региона, за независимость высказались 90 процентов проголосовавших.