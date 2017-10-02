В Евросоюзе скорбят по жертвам стрельбы в Лас-Вегасе

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз скорбит по жертвам стрельбы в Лас-Вегасе, в результате которой более 50 человек погибли, свыше 400 человек доставлены в больницы, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Каждое убийство невинных людей — это нападение на всех нас. Европа скорбит о жертвах в Лас-Вегасе", — написал он в Twitter.

Every killing of innocent people is an attack on us all. Europe mourns victims in #LasVegas. — Donald Tusk (@eucopresident) 2 октября 2017 г.

Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу по толпе с 32-го этажа гостиницы открыл 64-летний Стивен Пэддок, который погиб. В гостиничном номере в Лас-Вегасе, откуда велась стрельба, силовики нашли восемь единиц оружия. В момент атаки на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.