Бывший генсек правительства Японии сформировал новую партию

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Бывший генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано на пресс-конференции в Токио объявил о создании новой партии.

Эдано был премьером, когда у власти находилась Демократическая партия. Он запомнился мировой общественности, после того как в 2011 году — после аварии на АЭС "Фукусима-1" — по несколько раз в день проводил пресс-конференции в прямом эфире.

"Для твердой защиты спокойствия граждан, конституционализма, демократии, свободного общества я решил создать Конституционно-демократическую партию", — сказал Эдано на пресс-конференции.

В настоящий момент в японской оппозиции происходят серьезные перегруппировки. В прошлый понедельник премьер-министр Синдзо Абэ объявил о намерении распустить парламент и назначить новые выборы.

За несколько часов до этого губернатор Токио Юрико Коикэ объявила о создании собственной Партии надежды. За последний год Коикэ дважды нанесла поражение кандидатам от правящей Либерально-демократической партии: летом прошлого года на выборах губернатора и этим летом, когда кандидаты от созданной ею под выборы в законодательную ассамблею Токио партии "Токийцы — превыше всего" наголову разгромили выдвиженцев от ЛДП.

Крупнейшая оппозиционная сила – Демократическая партия заявила, что хочет всех своих кандидатов на предстоящих 22 октября выборах в нижнюю палату парламента выставить от имени Партии надежды. Тогда Коикэ твердо дала понять, что не возьмет под свои знамена тех, кто ранее находился у власти, отсекая таким образом нескольких крупных политиков от Демпартии: экс-премьера Наото Кана, экс-премьера Ёсихико Ноду и экс-генсека правительства демократов Юкио Эдано.

Эдано, который в сентябре безуспешно баллотировался на пост главы Демократической партии, в понедельник объявил о создании собственной партии. Экс-премьер Кан уже заявил о намерении вступить в нее. Таким образом, Демократическая партия Японии распадается на два крыла и, возможно, перестает существовать. Одно крыло, объединяющее наиболее консервативных членов, чьи политические взгляды ближе всего к правым и ЛДП, вливаются в Партию надежды, другое, состоящее из либерально настроенных политиков, вступают в Конституционно-демократическую партию Эдано.