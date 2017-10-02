В США заявили, что гордятся предоставлением помощи Украине

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. США "с гордостью" предоставят Украине более 5 миллионов долларов в рамках помощи в области кибербезопасности, сообщило в понедельник американское посольство в Киеве.

"Открытый и безопасный интернет — необходимая составляющая мира и процветания. Именно поэтому США с гордостью предоставят правительству Украины более 5 миллионов долларов в рамках помощи в области кибербезопасности для усиления способности реагировать на киберугрозы", — говорится в сообщении посольства в Facebook

В конце сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на встрече со спецпомощником президента США Джошем Стайманом в Киеве обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности. Как заявил Турчинов, Украина выдержала несколько кибератак. Стороны также обсудили меры, которые приняла Украина по защите своего киберпространства, в частности, запрет некоторых программных продуктов, социальных сетей и информационных ресурсов РФ.