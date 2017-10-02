МИД Турции выразил солидарность с США в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

АНКАРА, 2 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. МИД Турции выразил солидарность с американским народом в связи с многочисленными жертвами стрельбы в Лас-Вегасе, турецкое генконсульство в Лос-Анджелесе выясняет, есть ли среди пострадавших граждане страны, говорится в полученном РИА Новости заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

"С глубокой скорбью узнали о вооруженном нападении во время концерта в Лас-Вегасе, при котором было много жертв и раненых. Наше генеральное консульство в Лос-Анджелесе через местные власти и больницы выясняет, были ли среди пострадавших наши граждане. Осуждаем это бесчеловечное нападение и разделяем боль американского народа. Выражаем свою солидарность с США в связи с этим ужасным нападением", — говорится в документе.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В результате погибли более 50 и пострадали свыше 400 человек.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

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