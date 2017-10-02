Полицейская операция в Каталонии была спланирована, считает наблюдатель

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Полицейская операция на референдуме в Каталонии была заранее спланирована, считает член Международной команды экспертов в области выборов Хелена Катт.

В воскресенье в Каталонии прошёл референдум о независимости автономии, который Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. В день голосования на некоторых участках для голосования произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

Катт сообщила, что накануне команда из 17 аккредитованных наблюдателей из разных стран мира посетила более 100 избирательных участков в Каталонии, следя за ходом голосования на референдуме.

"Для нас очевидно, что полицейская операция была заранее тщательно спланирована из центра. Мы потрясены тем, что вооруженные представители полиции входили на избирательные участки, чтобы не допустить мирного, демократического голосования", — заявила она журналистам.

По её словам, команда экспертов, "отмечает мирные намерения и стремления каталонского народа".

"Мы хотим подчеркнуть, что на избирательных участках мы не видели попыток манипулировать голосованием", — добавила Катт.

По предварительным данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших, что составило порядка 2,3 миллиона человек. Всего, согласно данным правительства Каталонии, избирательным правом могли воспользоваться около 5,3 миллиона человек.

Международная команда экспертов в области выборов (IEERT) — неформальная группа экспертов, академиков в области избирательного права из Новой Зеландии, Канады, Великобритании и Ирландии, которые ранее входили в состав наблюдательных миссий в разных странах мира.