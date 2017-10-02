Lufthansa и Austrian Airlines временно прекратили все полеты в Эрбиль

ВЕНА, 2 окт — РИА Новости. Немецкий авиаперевозчик Lufthansa и входящая в концерн Austrian Airlines временно приостановили все полеты в и из Эрбиля по требованию иракских властей до дальнейшего уведомления, сообщил в понедельник РИА Новости представитель австрийской авиакомпании Вильгельм Балдиа.

Ранее управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 29 сентября. Это решение последовало за ультиматумом правительства Ирака, потребовавшего от властей автономного региона передать под его контроль аэропорты. Ультиматум был выдвинут после референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным. Austrian Airlines прерывали регулярные рейсы в Эрбиль в выходные, 30 сентября и 1 октября.

"Поскольку NOTAM (оперативное международное извещение для авиационного персонала) все еще действует, Lufthansa и Austrian Airlines не будут летать в Эрбиль до дальнейшего уведомления", — сказал собеседник агентства.

При этом Lufthansa летает в Эрбиль два раза в неделю, во вторник и в субботу, а Austrian Airlines — ежедневно.

Балдиа подчеркнул, что "если полеты из Эрбиля станут вновь возможными, Austrian Airlines и Lufthansa возобновят свое сообщение с Эрбилем в ближайшем будущем".

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут вести переговоры с правительством автономии по результатам голосования. Против референдума выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.