Lufthansa и Austrian Airlines временно прекратили все полеты в Эрбиль

ВЕНА, 2 окт — РИА Новости. Немецкий авиаперевозчик Lufthansa и входящая в концерн Austrian Airlines временно приостановили все полеты в и из Эрбиля по требованию иракских властей до дальнейшего уведомления, сообщил в понедельник РИА Новости представитель австрийской авиакомпании Вильгельм Балдиа.
"Поскольку NOTAM (оперативное международное извещение для авиационного персонала) все еще действует, Lufthansa и Austrian Airlines не будут летать в Эрбиль до дальнейшего уведомления", — сказал собеседник агентства.
При этом Lufthansa летает в Эрбиль два раза в неделю, во вторник и в субботу, а Austrian Airlines — ежедневно.
По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут вести переговоры с правительством автономии по результатам голосования. Против референдума выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.