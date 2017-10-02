Российская ГП раскрыла подробности дела националиста, вступившего в "Азов"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россиянина Романа Железнова, уехавшего на Украину и воевавшего в составе украинского националистического батальона "Азов", будут судить в Москве заочно по статье "участие наемника в вооруженном конфликте", сообщили в Генпрокуратуре в РФ.

Ранее СК РФ сообщал, что Железнов, открыто афишировавший свою принадлежность к российским неофашистам, весной 2014 года связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и добровольно вступил в состав нацбатальона "Азов".

Прибыв на Украину, Железнов прошел специальную подготовку на базах "Азова", научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике. С 2014 по 2016 годы россиянин вместе с другими бойцами подразделения участвовал в боевых действиях на территории юго-востока Украины против ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника украинского националистического вооруженного формирования батальона "Азов". Поскольку компетентными органами Украины в выдаче Российской Федерации злоумышленника отказано, уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в его отсутствие", — говорится в сообщении.