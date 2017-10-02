На акции протеста в Тбилиси задержали трех оппозиционеров

ТБИЛИСИ, 2 окт – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Тбилиси у здания столичной мэрии троих граждан, которые принимали участие в акции протеста оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявили РИА Новости в МВД Грузии.

Представители и сторонники партии "Единое национальное движение" уже третий час проводят у здания Тбилисской мэрии акцию протеста с требованием приостановить решение о передачи участков земли в центре столицы компаниям миллиардера Бидзины Иванишвили. Ранее на заседании Тбилисского горсовета было принято решение о передаче территории около 2 тысяч квадратных метров в центре города за символическую цену в 1 лари компании Old City Development, которая основана экс-премьером Грузии, миллиардером Иванишвили. На этой территории будет размещен один из объектов проекта "Панорама Тбилиси".

"В ходе акции задержаны три человека", — заявили в МВД, не уточнив, по каким обвинениям произошло задержание.

В партии "Единое национальное движение" утверждают, что полиция незаконно задержала намного больше человек.

Стоимость созданного по инициативе Иванишвили проекта "Панорама Тбилиси" — 500 миллионов долларов. Проект предполагает строительство четырех комплексов в разных точках исторической части грузинской столицы с крупными туристическими и бизнес-центрами, многоэтажными зданиями, гостиницами, которые будут соединены между собой канатными путями и стеклянными лифтами.