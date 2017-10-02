Австрийские власти соболезнуют в связи с гибелью людей в Лас-Вегасе

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВЕНА, 2 окт — РИА Новости. Австрийские власти шокированы и скорбят вместе с родными и близкими погибших после стрельбы на концерте в Лас-Вегасе в США.

"Убийства в Лас-Вегасе — бесчеловечный акт варварства. Скорблю о жертвах, сострадаю родственникам и раненым", — написал в своем микроблоге в Twitter президент страны Александр Ван дер Беллен.

В свою очередь австрийский канцлер Кристиан Керн в своем заявлении в социальной сети Facebook назвал произошедшее "отвратительным преступлением", также выразив сочувствие родственникам жертв, многочисленным раненым и местным властям.

Министр иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в своем микроблоге отметил, что его "ужаснула кошмарная стрельба в Лас-Вегасе" и тоже отметил, что мыслями он находится с семьями и друзьями жертв.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.