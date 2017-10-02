Стрелок из Лас-Вегаса мог иметь свыше 10 единиц оружия, заявил шериф

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Стрелок из Лас-Вегаса мог иметь при себе свыше 10 единиц оружия, заявил местный шериф Джозеф Ломбардо.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

"Мы пока изучаем ситуацию. Но, по нашим оценкам, у него (стрелка) было свыше 10 единиц оружия", — сказал Ломбардо во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>