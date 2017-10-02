Стрелок из Лас-Вегаса мог иметь свыше 10 единиц оружия, заявил шериф

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Стрелок из Лас-Вегаса мог иметь при себе свыше 10 единиц оружия, заявил местный шериф Джозеф Ломбардо.
"Мы пока изучаем ситуацию. Но, по нашим оценкам, у него (стрелка) было свыше 10 единиц оружия", — сказал Ломбардо во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.
Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>