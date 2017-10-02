Мужчина открыл огонь в ереванском медцентре "Армения", пострадавших нет

ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина устроил в понедельник стрельбу в ереванском медцентре "Армения", сообщил журналистам начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
Советник Следственного комитета Армении Сона Трузян сообщила РИА Новости подробности инцидента. "Сегодня мы получили сигнал о выстрелах в медицинском центре. По предварительным данным, в понедельник туда на обследование был доставлен находящийся под арестом, в это время в палату проник еще один человек, вооруженный автоматом, и произвел выстрелы. Сам арестованный попытался сбежать, однако сотрудникам уголовно-исполнительного учреждения и полицейским удалось пресечь побег и оперативно обезвредить и задержать стрелявшего", — отметила Трузян.