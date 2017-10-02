В Европе могут предложить провести официальный референдум в Каталонии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Европейские институты могут выступить в качестве посредников для решения конфликта между испанскими властями и Каталонией, не исключено, что они могут предложить организацию официального референдума как варианта выхода из кризиса, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Накануне в Каталонии прошел референдум, который власти Испании признали незаконным. При этом за отделение автономии от Испании высказались, по данным местных властей, 90% голосовавших. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что для урегулирования разногласий между Барселоной и Мадридом необходимо посредничество третьих сил.

Данилов отметил, что в настоящее время все заинтересованы в подобных посредниках. По его словам, если "центральные власти и каталонское руководство не встанут на путь поиска выхода из тупика, это может привести только к углублению кризиса с непредсказуемыми последствиями", что, в свою очередь, будет "иметь крайне негативные последствия для Европы в целом".

"Вряд ли у Мадрида есть возможность и дальше идти по жесткому пути. Лимит использования силы, на мой взгляд, исчерпан, поэтому нужно будет каким-то образом договариваться", — уверен эксперт.

В этой связи Барселона и Мадрид, по его мнению, будет рассматривать в качестве посредников европейские институты.

"Есть предположение, что будет рассматриваться вариант об организации официального референдума. Это, конечно, крайне негативный сценарий для Мадрида, потому что ясно, что любой новый референдум будет, скорее всего, иметь для центральных властей негативный результат. Но тем не менее, для того, чтобы выиграть время и снять напряженность, этот вариант тоже не исключен. Но для того, чтобы идти по этому пути, этот вариант должен кто-то предложить. Я думаю, что как раз европейские институты и лидеры могут стать тем самым посредником и предложить такой вариант. Будет снята напряженность, вопрос будет отложен, в течение какого-то времени будет вестись поиск возможного компромисса", — полагает Данилов.